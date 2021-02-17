Супруг Елизаветы II попал в больницу

Госпитализирован 99-летний супруг британской королевы Елизаветы II. Об этом сообщает BBC News.

Принц Филипп проходит лечение в лондонской больнице имени короля Эдуарда VII. Ожидается, что его выпишут не ранее чем через несколько дней.

Источник BBC News утверждает, что перед госпитализацией принц Филипп несколько дней жаловался на плохое самочувствие. По совету врача его направили в больницу в качестве меры предосторожности. Принц находится в хорошем расположении духа.

Болезнь супруга королевы не связана с заражением новой коронавирусной инфекцией. И он, и Елизавета II привиты от COVID-19.

Герцог Эдинбургский принц Филипп Маунтбеттен родился в 1921 году и женат на Елизавете II с 1947 года. В июне он будет праздновать свой столетний юбилей. В последние годы принц неоднократно попадал в больницу. В 2011 году ему была сделана операция по коронарному стентированию. В 2018 году Филиппу прооперировали бедро. В январе 2019 года он попал в ДТП, во время которого его автомобиль перевернулся. В декабре того же года его госпитализировали на четыре дня в связи неназванным хроническим заболеванием.