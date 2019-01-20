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Муж Елизаветы II нарушил закон через пару дней после ДТП

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Принц Филипп

Мужа королевы Елизаветы II принца Филиппа заметили непристегнутым за рулем автомобиля спустя всего пару дней после ДТП. Об этом сообщает CNN.

97-летний герцог Эдинбургский, не использующий ремень безопасности, был сфотографирован в новом Land Rover неподалеку от Сандрингемского дворца в Норфолке. В местной полиции заявили, что водителю в этой связи «были даны подходящие советы» — стандартная процедура при получении снимков с подобными правонарушениями.

При этом официального комментария от Букингемского дворца пока не поступало.

19 января сообщалось, что за рулем машины без пристегнутого ремня безопасности заметили Елизавету II.

Принц попал в аварию возле поместья Сандрингем в восточной Англии 17 января. Он выезжал с проселочной дороги на главную, когда в него въехала другая машина. Land Rover Филиппа от удара перевернулся. Врачи осмотрели его и не нашли повода для беспокойства.

В Британии нет верхней возрастной границы для управления машиной, но после 70 лет права необходимо обновлять раз в три года. Езда без ремня безопасности в стране считается нарушением закона. За это полагается штраф в размере 100 фунтов стерлингов (более 8,5 тысячи рублей). При этом королева обладает полным иммунитетом к судебному преследованию и не может лишиться прав, но к ее мужу Филиппу это не относится.

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