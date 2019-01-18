Муж Елизаветы II перевернулся на внедорожнике

Муж королевы Елизаветы II принц Филипп попал в аварию возле поместья Сандрингем в восточной Англии. Врачи осмотрели его и не нашли повода для беспокойства, передает Reuters.

Отмечается, что 97-летний принц выезжал с проселочной дороги на главную, когда в него въехала другая машина. Land Rover Филиппа от удара перевернулся.

Водитель и пассажир во втором автомобиле получили незначительные травмы. Их, как и принца, быстро выписали.

Как отмечает издание, в Британии нет верхней возрастной границы для управления машиной, но после 70 лет права необходимо обновлять раз в три года.

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