Врача Елизаветы II задавил грузовик

Доктор Питер Фишер, врач королевы Великобритании Елизаветы II, погиб в Лондоне. Об этом сообщает The Daily Telegraph.

По сведениям издания, 67-летний мужчина ехал по городу на велосипеде, когда произошло ДТП с участием грузовика. Подробности произошедшего не уточняются. Известно, что Фишеру оказали медицинскую помощь, однако он скончался от полученных травм на месте аварии.

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Как отмечает газета, водитель грузовика не был задержан. «Расследование инцидента продолжается», — сообщил представитель Скотленд-Ярда.

Фишер, более 10 лет проработавший врачом королевы, был экспертом в области гомеопатии. Он также занимал должность директора отдела исследований в Королевской больнице интегрированной медицины в Лондоне.

Издание отмечает, что Питер Фишер стал восьмым велосипедистом, погибшим в ДТП в Лондоне с начала мая этого года.

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