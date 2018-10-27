Умер последний корги Елизаветы II

Последняя собака любимой породы британской королевской семьи — вельш-корги пемброк — умерла в Виндзорском замке. Об этом сообщила газета Daily Express.
Питомцу Уиспер было 12 лет, и он скончался от болезни, которая начала развиваться несколько недель назад. Отмечается, что у королевы остались еще две собаки, Кэнди и Вулкан, однако они метисы корги и таксы.
Королева взяла на попечение корги в 2016 году после того, как умер ее предыдущйи владелец — егерь в королевской резиденции Сандрингем Билл Фенвик. Его жена ухаживала за питомцами королевы по время ее отъездов.
Уиспер был последней собакой, чья родословная велась от первой собаки, Сьюзен, которую Елизавете II на 18-летие в 1944 году подарил ее отец, Георг VI (1895-1952). Максимальное число собак этой породы, которыми владела королева, достигало 13, однако несколько лет назад она приняла решение не заводить новых питомцев. 92-летний монарх опасается, что после ее смерти они останутся без хозяйки.
В 2016 году умерла предпоследняя корги британской королевы. В 2018 году последний пемброк по кличке Уиллоу был усыплен. Елизавета II лично приняла решение прекратить страдания больного раком животного.