Умер последний корги Елизаветы II

Последняя собака любимой породы британской королевской семьи — вельш-корги пемброк — умерла в Виндзорском замке. Об этом сообщила газета Daily Express.

Питомцу Уиспер было 12 лет, и он скончался от болезни, которая начала развиваться несколько недель назад. Отмечается, что у королевы остались еще две собаки, Кэнди и Вулкан, однако они метисы корги и таксы.

Королева взяла на попечение корги в 2016 году после того, как умер ее предыдущйи владелец — егерь в королевской резиденции Сандрингем Билл Фенвик. Его жена ухаживала за питомцами королевы по время ее отъездов.

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Уиспер был последней собакой, чья родословная велась от первой собаки, Сьюзен, которую Елизавете II на 18-летие в 1944 году подарил ее отец, Георг VI (1895-1952). Максимальное число собак этой породы, которыми владела королева, достигало 13, однако несколько лет назад она приняла решение не заводить новых питомцев. 92-летний монарх опасается, что после ее смерти они останутся без хозяйки.

В 2016 году умерла предпоследняя корги британской королевы. В 2018 году последний пемброк по кличке Уиллоу был усыплен. Елизавета II лично приняла решение прекратить страдания больного раком животного.

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