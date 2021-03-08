Опра Уинфри уточнила слова Меган Маркл о расизме в королевской семье

Телеведущая Опра Уинфри уточнила слова жены британского принца Гарри Меган Маркл о проявлениях расизма среди членов королевской семьи. По ее словам, цвет кожи будущего ребенка пары заботил не королеву Елизавету II и не ее мужа принца Филиппа, сообщает CBS.

Уинфри подчеркнула, что речь точно не шла о королевской чете. Ранее стало известно, что из-за толики африканской крови у Меган кого-то из семейства ее мужа беспокоило, насколько темной может быть кожа у их ребенка.

В понедельник, 8 марта, телеканал CBS начал трансляцию интервью принца Гарри и Меган Маркл. Ожидалось, что они впервые расскажут о травле в британской прессе и конфликтах с придворными и членами британской королевской семьи.

Первенец принца Гарри и его супруги Меган Маркл родился 6 мая 2019 года. Ребенка назвали Арчи Харрисоном Маунтбаттен-Виндзором.

Принц Гарри и Меган Маркл перестали исполнять обязанности членов британской королевской семьи с 1 апреля 2020 года. Чтобы получить право переехать в США, работать и заниматься предпринимательской деятельностью, им пришлось отказаться от обращения «Ваше королевское высочество», госфинансирования и торговой марки Sussex Royal. После заключения договора с видеосервисом Netflix Гарри и Меган достигли финансовой независимости от королевской семьи.

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