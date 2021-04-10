Объявлена дата похорон принца Филиппа

Букингемский дворец объявил, что похоронная церемония принца Филиппа состоится 17 апреля. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что до даты похорон Великобритания будет соблюдать восьмидневный национальный траур, члены королевской семьи — две недели. Трансляция церемонии будет вестись по телевидению.

Принц Филипп умер 9 апреля в возрасте 99 лет, не дожив два месяца до столетнего юбилея.

Ранее сообщалось, что принц Филипп настаивал на скромных похоронах без массовых мероприятий. Он предпочитал, чтобы на них были приглашены лишь члены королевской семьи, его друзья и главы стран Содружества наций.

Герцог Эдинбургский принц Филипп Маунтбеттен родился в 1921 году и был женат на Елизавете II с 1947 года. Филипп — отец принца Чарльза и дедушка принцев Гарри и Уильяма.

Также британские СМИ сообщали, что тело принца Филиппа перезахоронят после смерти королевы Елизаветы II.