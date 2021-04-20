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Королева Елизавета II выбрала сторону в конфликте принцев Уильяма и Гарри

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Фото: Richard Pohle / Reuters

Британская королева Елизавета II встала на сторону принцев Уильяма и Чарльза в их конфликте с принцем Гарри. Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на свои источники, близкие к королевской семье.

«Королева дала ясно понять своим старшим советникам, что она едина с Чарльзом и Уильямом», — утверждает источник издания. По его словам, Елизавета II была разочарована некоторыми аспектами интервью, которое Гарри и его супруга Меган Маркл дали американской телеведущей Опре Уинфри.

Уильям, Гарри и их отец принц Чарльз встретились после похорон мужа королевы принца Филиппа. «Они воспользовались шансом, чтобы поговорить лицом к лицу и наверстать упущенное после стольких месяцев порознь», — говорит источник Daily Mail. В некоторых встречах принцев принимала участие жена Уильяма Кейт Миддлтон. Достичь полного примирения пока не удалось.

Братья поссорились, когда принц Гарри и его жена Меган Маркл уехали в США. После этого Гарри лишился финансовой поддержки семьи, а принц Чарльз несколько месяцев отказывался разговаривать с сыном. После мартовского интервью Опре Уинфри раскол между Гарри и Уильямом лишь усилился.

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