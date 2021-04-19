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Наследники Елизаветы II проведут переговоры и решат судьбу британской монархии

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Фото: Reuters

Наследники Елизаветы II принц Чарльз и принц Уильям проведут переговоры, во время которых будет решена судьба британской монархии. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Речь пойдет о том, кто возьмет на себя обязанности принцев Филиппа, Гарри и Эндрю, которые каждый год участвовали в сотнях мероприятий. Теперь это придется делать другим членам королевской семьи, в первую очередь младшему сыну Елизаветы II принцу Эдварду и его супруге. Другая рассматриваемая возможность — сокращение числа организаций, которые пользуются покровительством королевской семьи.

Принц Чарльз выступает за ограничение количества старших членов королевской семьи. Еще до смерти принца Филиппа он предлагал причислять к ним лишь Елизавету II, ее супруга, себя, свою жену Камиллу и сыновей Уильяма и Гарри с их женами. В этом случае другие дети и внуки королевы будут освобождены от своих обязанностей.

Работа старших членов королевской семьи преимущественно сводится к участию в мероприятиях и благотворительной деятельности. По данным The Times, в 2019 году принц Чарльз провел 521 мероприятие, принцесса Анна — 506, принц Эдвард — 308, принц Эндрю — 274, принц Уильям — 220, а принц Гарри — 201.

Принц Чарльз — старший сын королевы, который унаследует британский престол после нее. Кроме него, у Елизаветы II еще трое детей: принцесса Анна, принц Эдвард и принц Эндрю, в 2019 году сложивший полномочия из-за обвинений в изнасиловании несовершеннолетних девушек. Второе место в очереди на британский престол занимает сын Чарльза принц Уильям. Его младший брат принц Гарри в 2020 году сложил обязанности старшего члена королевской семьи и переехал в США.

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