Раскрыты планы принца Гарри после похорон деда

Раскрыты планы британского принца Гарри после похорон деда, супруга королевы Великобритании принца Филиппа, герцога Эдинбургского. Об этом пишет Daily Mail со ссылкой на источники в королевском дворе.

Гарри проведет ночь с воскресенья на понедельник в коттедже Фрогмор (Frogmore Cottage) неподалеку от Виндзорского замка, а затем отправится в Лос-Анджелес, Калифорнию. Он прибудет в США в понедельник, 19 апреля.

Отмечается, что в воскресенье он совершил прогулку со своим отцом, 72-летним принцем Чарльзом. Перед этим Гарри был замечен во время разговора со своим братом, принцем Уильямом.

Ранее сообщалось, что Меган Маркл пропустит похороны, чтобы не «оказаться в центре внимания». Друзья Меган Маркл утверждали, что решение остаться в Калифорнии далось ей непросто, так как герцогиня была в очень хороших отношениях с принцем Филиппом.

Церемония похорон принца Филиппа состоялась 17 апреля в часовне Святого Георгия при королевском Виндзорском замке под Лондоном. Принц Филипп умер 9 апреля в возрасте 99 лет, не дожив два месяца до столетия. После смерти мужа королевы в Великобритании объявили восьмидневный национальный траур.

Герцог Эдинбургский принц Филипп Маунтбеттен родился в 1921 году и с 1947-го был женат на британской королеве Елизавете II. Филипп — отец принца Чарльза и дед принцев Гарри и Уильяма.