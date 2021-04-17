На похоронах принца Филиппа прозвучала русская молитва

На похоронах супруга королевы Великобритании принца Филиппа, герцога Эдинбургского, прозвучала православная молитва. Об этом сообщает РИА Новости.

Согласно материалу, во время службы хор из четырех человек исполнил выбранные принцем для собственных похорон молитвы и музыкальные фрагменты, среди которых оказалась русская молитва «Со святыми упокой Христе души раб твоих».

Известно, что до женитьбы на Елизавете II в 1947 году и перехода в англиканство, герцог являлся принцем Датским и Греческим и принадлежал к греческой православной церкви.

Принца Филиппа временно похоронили в Виндзорском замке. После смерти Елизаветы II останки принца перезахоронят к ее будущей могиле, где уже покоятся ее родители — король Георг VI и королева Елизавета, и ее младшая сестра Маргарет.

9 апреля принц Филипп умер в возрасте 99 лет, не дожив два месяца до столетнего юбилея. После смерти мужа королевы в Великобритании объявили восьмидневный национальный траур.

Герцог Эдинбургский принц Филипп Маунтбеттен родился в 1921 году и с 1947-го был женат на британской королеве Елизавете II. Филипп — отец принца Чарльза и дед принцев Гарри и Уильяма.