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Враждующие принцы Гарри и Уильям поговорили перед похоронами принца Филиппа

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Принц Уильям
Принц Уильям
Фото: Justin Tallis / Reuters

Принц Уильям поговорил по телефону с принцем Гарри после его приезда в Великобританию. Об этом сообщает Daily Mirror.

Источник, близкий к королевской семье, утверждает, что после смерти принца Филиппа враждующие братья объявили перемирие. По его словам, оба считают, что на этой неделе их главная обязанность — поддерживать королеву, потерявшую мужа после 74 лет брака.

Посредником между принцами выступила супруга Уильяма Кейт Миддлтон. «Она склонна избегать конфликтов и надеется смягчить напряженность», — утверждает источник.

Принцы смогут встретиться лично перед похоронами Филиппа в субботу, 17 апреля, когда закончится карантин Гарри. После отъезда Гарри в США они не встречались более года.

12 апреля принц Гарри вернулся в Великобританию, чтобы присутствовать на похоронах своего деда, герцога Эдинбургского принца Филиппа. После прибытия он будет соблюдать карантин не менее пяти дней.

Братья поссорились, когда принц Гарри и его жена Меган Маркл отказались от полномочий старших членов королевской семьи. Автор книг о британской королевской семье Кэти Николл утверждает, что после мартовского интервью Опре Уинфри раскол между Гарри и Уильямом лишь усилился.

9 апреля принц Филипп умер в возрасте 99 лет, не дожив два месяца до столетнего юбилея. После смерти мужа королевы в Великобритании объявили восьмидневный национальный траур. Похороны назначены на 17 апреля. Ожидается, что из-за пандемии COVID-19 они пройдут без массовых мероприятий.

Герцог Эдинбургский принц Филипп Маунтбеттен родился в 1921 году и с 1947 года был женат на британской королеве Елизавете II. Филипп — отец принца Чарльза и дед принцев Гарри и Уильяма.

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