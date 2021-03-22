Автор книг о британской королевской семье Кэти Николл (Katie Nicholl) утверждает, что принца Уильяма напугала возможность разоблачения в американской прессе. Об этом сообщает издание Marie Claire.

Источник, близкий к принцу Уильяму, рассказал Николл, что тот перестал доверять принцу Гарри. «Отсутствие доверия с обеих сторон затрудняет прогресс, — заявил он. — Уильям озабочен тем, что все, что он говорит брату, может оказаться на американском ТВ». Поводом для таких опасений стала утечка сведений о его первом разговоре с Гарри после интервью Опре Уинфри. Телеведущая Гейл Кинг (Gayle King), знакомая с женой Гарри Меган Маркл, немедленно рассказала о нем на телевидении.

Источник Николл утверждает, что в данный момент королевская семья сосредоточена на здоровье 99-летнего принца Филиппа, который перенес операцию на сердце и лишь недавно выписался из больницы. По его словам, пока от больного супруга королевы пытаются скрыть последние новости. На фоне этого стремление Гарри и Меган подпитывать скандал кажутся контрпродуктивными. «Это очень странный подход к устранению раскола в семье», — заметил он.

В начале марта телеканал CBS показал первое совместное интервью, которое принц Гарри и Меган Маркл дали после переезда в США. Гарри рассказал, что во время первой беременности Меган некоторые члены королевской семьи высказывали озабоченность по поводу цвета кожи их будущего ребенка. Меган призналась, что подумывала о самоубийстве из-за травли в британской прессе. Также стало известно, что они лишились финансовой поддержки королевской семьи в первой половине 2020 года, а принц Чарльз несколько месяцев отказывался разговаривать с сыном.

Принц Гарри и Меган Маркл перестали исполнять обязанности членов британской королевской семьи с 1 апреля 2020 года. Чтобы получить право переехать в США, работать и заниматься предпринимательской деятельностью, им пришлось отказаться от обращения «Ваше Королевское Высочество», госфинансирования и торговой марки Sussex Royal. После заключения договора с видеосервисом Netflix Гарри и Меган достигли финансовой независимости от королевской семьи.