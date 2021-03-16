Принцы Чарльз и Уильям поговорили с принцем Гарри после скандального интервью

Принц Гарри впервые поговорил со своим отцом принцем Чарльзом и старшим братом принцем Уильямом после скандального интервью Опре Уинфри. Об этом сообщает издание Daily Mail.

О беседе принцев известно со слов американской телеведущей Гейл Кинг (Gayle King), которая дружит с женой Гарри Меган Маркл. «Как мне сказали, эти разговоры оказались непродуктивными, — утверждает она. — Но они рады, что хотя бы начали диалог».

По словам Кинг, члены королевской семьи по-прежнему не обсуждали интервью с Меган Маркл. Она добавила, что у Маркл имеются документы, которые подтверждают все сказанное во время интервью Опры Уинфри.

В понедельник, 8 марта, телеканал CBS показал первое совместное интервью, которое принц Гарри и Меган Маркл дали после переезда в США. Гарри рассказал, что во время первой беременности Меган некоторые члены королевской семьи высказывали озабоченность по поводу цвета кожи их будущего ребенка. Меган призналась, что подумывала о самоубийстве из-за травли в британской прессе. Также стало известно, что они лишились финансовой поддержки королевской семьи в первой половине 2020 года, а принц Чарльз несколько месяцев отказывался разговаривать с сыном.

После показа интервью Букингемский дворец выступил с официальным заявлением. В нем утверждалось, что королевская семья отнесется к выдвинутым обвинениям с полной серьезностью и рассмотрит их в частном порядке. 11 сентября стало известно, что Елизавета II планирует в ближайшее время позвонить Гарри и Меган. В тот же день принц Уильям заявил, что также собирается поговорить с братом.

Принц Гарри и Меган Маркл перестали исполнять обязанности членов британской королевской семьи с 1 апреля 2020 года. Чтобы получить право переехать в США, работать и заниматься предпринимательской деятельностью, им пришлось отказаться от обращения «Ваше Королевское Высочество», госфинансирования и торговой марки Sussex Royal. После заключения договора с видеосервисом Netflix Гарри и Меган достигли финансовой независимости от королевской семьи.