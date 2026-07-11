Более 400 детей в Перу назвали в честь Холанда во время ЧМ-2026

468 детей в Перу назвали в честь Холанда во время ЧМ-2026

В Перу 468 новорожденных детей назвали в честь форварда сборной Норвегии Эрлинга Холанда во время чемпионата мира 2026 года. Об этом сообщает L'Equipe.

По данным перуанского ЗАГСа, часть новорожденных, названных в честь Холанда, зарегистрировали в первые дни мундиаля. Их число резко возросло, когда норвежцы вышли в четвертьфинал ЧМ-2026.

«Большие футбольные звезды вдохновляют перуанцев давать своим детям запоминающиеся и знаменитые имена», — заявил представитель перуанского ЗАГСа Иван Торрес.

Холанд на ЧМ-2026 провел 4 матча, в которых забил семь мячей. Норвегия вышла в 1/4 финала, где сыграет с Англией.