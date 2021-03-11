Принц Уильям опроверг заявления брата и его жены о расизме в королевской семье

Принц Уильям впервые прокомментировал скандальное интервью принца Гарри и Меган Маркл. Об этом сообщает Daily Mail.

В четверг, 11 марта, герцог Кембриджский вместе с женой Кейт Миддлтон впервые появились на публике после выхода интервью в эфир. Они посещали школу в Лондоне, чтобы поддержать кампанию по защите ментального здоровья учеников.

Журналисты поинтересовались у принца Уильяма, разговаривал ли он с принцем Гарри после того, как тот озвучил свои обвинения в адрес королевской семьи. Герцог Кембриджский ответил, что пока нет, но планирует. Также он опроверг заявления пары о расизме в монаршей семье. «Наша семья вообще не расистская», — подчеркнул принц Уильям.

По данным инсайдеров, принц Уильям и Кейт Миддлтон крайне опечалены обвинениями принца Гарри и Меган Маркл в адрес королевской семьи. Принц Уильям стал первым членом королевской семьи, давшим публичный комментарий об интервью.

В ходе интервью Меган Маркл заявила, что известная история о том, что она якобы довела жену брата мужа до слез — выдумка. На самом деле, Кейт Миддлтон не справилась с волнением и накричала на Меган Маркл, но потом извинилась и прислала цветы. Однако герцогиня Сассекская не держит на нее зла и считает очень хорошим человеком.

Принц Гарри опроверг слухи о вражде с принцем Уильямом, но отметил, что у них разные пути, так как его брат — второй в очереди наследник престола.

Ранее сообщалось, что королева Великобритании Елизавета II планирует в ближайшее время позвонить внуку принцу Гарри и его жене Меган. За два дня до этого Букингемский дворец выпустил официальное заявление, в котором было сказано, что королевская семья крайне озабочена словами пары о расизме, однако при этом «Гарри, Меган и Арчи всегда останутся горячо любимыми членами семьи».

В понедельник, 8 марта, телеканал CBS показал первое совместное интервью, которое принц Гарри и Меган Маркл дали после переезда в США. Гарри рассказал, что во время первой беременности Меган некоторые члены королевской семьи высказывали озабоченность по поводу цвета кожи их будущего ребенка. Меган призналась, что подумывала о самоубийстве из-за травли в британской прессе. Также стало известно, что они лишились финансовой поддержки королевской семьи в первой половине 2020 года, а принц Чарльз несколько месяцев отказывался разговаривать с сыном.

После показа интервью почти половина британцев сочла неприемлемыми заявления, сделанные Гарри и Меган. Daily Mail назвала интервью «безжалостным ударом в самое сердце королевской семьи», телеведущий Пирс Морган заявил, что супруги «предали королеву», а автор книг о королевской семье Пенни Джунор охарактеризовала откровения Меган Маркл и принца Гарри как измену короне. Позже стало известно, что Пирс Морган был вынужден уволиться.