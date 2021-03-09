Из жизни
 
Последние новости
Раскрыта личность встретившегося с Путиным в Кремле иностранца
Фильм Кончаловского о расстреле советских рабочих вошел в шорт-лист премии BAFTA
В наряде жены Байдена увидели одобрение Меган Маркл
На российском рынке труб прошла рекордная сделка
Путин поддержал идею о закреплении статуса молодых ученых
Названа дата презентации Apple
Украина обвинила Россию в планах совершить военную провокацию в Донбассе
Байден забыл имя стоявшего рядом министра обороны
Обнаружено неизвестное стихотворение Владимира Набокова о Супермене
Новости партнеров
Прослушать новость

Королевская семья отреагировала на интервью принца Гарри и Меган Маркл

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Globallookpress.com

Букингемский дворец выступил с официальным заявилением по поводу интервью принца Гарри и его супруги Меган Маркл. Об этом сообщает издание The Guardian.

«Вся семья была опечалена после того, как в полной мере узнала, насколько непростыми были последние несколько лет для Гарри и Меган, — говорится в заявлении королевской семьи. — Затронутые проблемы, особенно связанные с расой, вызывают озабоченность».

Королевская семья заверила, что серьезно отнесется к обвинениям и рассмотрит их в частном порядке. «Гарри, Меган и Арчи всегда останутся горячо любимыми членами семьи», — подчеркивается в заявлении.

В понедельник, 8 марта, телеканал CBS показал первое совместное интервью, которое принц Гарри и Меган Маркл дали после переезда в США. Гарри рассказал, что во время первой беременности Меган некоторые члены королевской семьи высказывали озабоченность по поводу цвета кожи их будущего ребенка. Меган призналась, что подумывала о самоубийстве из-за травли в британской прессе. Также стало известно, что они лишились финансовой поддержки королевской семьи в первой половине 2020 года, а принц Чарльз несколько месяцев отказывался разговаривать с сыном.

Перед выходом интервью газета The Times опубликовала несколько негативных статей о Меган Маркл. В одной из них Маркл обвинили в том, что она носила сережки, подаренные наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом ибн Салманом Аль Саудом вскоре после убийства саудовского журналиста Джемаля Хашкуджи, в котором обвиняют Мухаммеда. В другой статье газета изложила жалобы бывшего пресс-секретаря Гарри и Меган, согласно которым Меган издевалась над своими сотрудницами.

Daily Mail и другие британские таблоиды призывали отменить показ интервью из-за ухудшения здоровья 99-летнего супруга королевы принца Филиппа. 17 февраля он попал в больницу с инфекционным заболеванием, затем перенес операцию на сердце и по-прежнему остается в стационаре. Запись интервью прошла в начале февраля, а его показ был назначен на 8 марта еще до болезни Филиппа.

Принц Гарри и Меган Маркл перестали исполнять обязанности членов британской королевской семьи с 1 апреля 2020 года. Чтобы получить право переехать в США, работать и заниматься предпринимательской деятельностью, им пришлось отказаться от обращения «Ваше королевское высочество», госфинансирования и торговой марки Sussex Royal. После заключения договора с видеосервисом Netflix Гарри и Меган достигли финансовой независимости от королевской семьи.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Buckingham Palace breaks silence on Meghan and Harry Oprah claims
Принца Гарри обвинили в «объявлении войны» королевской семье
Меган Маркл намекнула на расизм в королевской семье
Меган Маркл призналась в желании совершить самоубийство
Другие материалы рубрики
Из жизни00:0321 января

«Слухи здесь распространяются быстро»

Россиянин застрял в Турции на полгода и узнал, почему местные ищут любовь на Украине и в России
15:23 4 марта

Совращенный учительницей юноша захотел отсудить у нее 57 миллионов рублей

14:24 4 марта

Женщина перенесла клиническую смерть и рассказала о загробной жизни

13:17 4 марта

Считавшаяся вымершей птица найдена впервые за 170 лет

Из жизни00:0117 января

«Страдания открыли мне великую истину»

Женщина семь лет искала автора письма в бутылке и нашла. Ей помогали детективы и экстрасенсы
12:14 4 марта

Невиновный мужчина отсидел 20 лет в тюрьме и получил 99 миллионов рублей

11:12 4 марта

Диетолог развеяла три главных мифа о похудении и здоровом питании

10:14 4 марта

Женщина нашла письмо в бутылке из прошлого века

Из жизни00:0315 января

Пацанка Джо

История жизни королевы тропического острова, любовницы Марлен Дитрих и самой быстрой женщины на воде
09:14 4 марта

Защищавший гнездо крокодил растерзал опрометчивого пастуха

08:41 4 марта

Семья сходила на обед и разбогатела на 63 миллиона рублей

06:57 4 марта

Итальянский повар раскрыла секрет приготовления идеальных макарон

Россия
В России за сутки умерли 336 пациентов с коронавирусом
«Это делает их мягкими и эмоциональными»
Россиянки поколениями воспитывают сыновей в одиночку. Стала ли Россия страной слабых мужчин?
В России впервые с октября выявили менее 10 тысяч новых случаев коронавируса
«Мне казалось, что на всем свете я одна такая»
Россиянка лишилась лица из-за пожара. Она провела жизнь в нищете и ненависти, но не сдалась
Семья россиян с тремя детьми провалилась под лед в автомобиле и погибла
Мальчик в России скатился с горки и умер в сугробе
«Терпи, не визжи! Ножки раздвигать приятно было?»
Беседы со священниками, угрозы и унижения: как проводят аборты по ОМС в России
Все материалы
Мир
Ложь школьницы привела к жестокому убийству учителя под Парижем
Россия прокомментировала приговор по делу об убийстве посла Карлова в Турции
«Спутник V» начнут производить в четырех странах Европы
«Противостояние было неизбежным»
75 лет назад Черчилль объявил СССР холодную войну. Готов ли Запад снова опустить железный занавес?
Появились подробности суда по делу об убийстве российского посла в Турции
«Есть вещи, которые нельзя совершать даже принцу»
Саудовский принц нажил много врагов на пути к престолу. Теперь его обвиняют в убийстве одного из них
Все материалы
Бывший СССР
«Он не может принимать адекватные решения»
В Армении армия пошла против Пашиняна из-за его слов об «Искандерах». У премьера не осталось союзников
«У них свои интересы и цели»
Грузию вновь охватили протесты. После ареста лидера оппозиции его сторонники требуют смены власти
Пашинян заявил о попытке военного переворота в Армении
Военные требуют отставки премьер-министра. В ответ он призвал сторонников выйти на улицы
Мягкий агрессор
Как Филипп Киркоров стал главной «русской угрозой» для прибалтийских стран
Все материалы
Экономика
Российские власти заверили в невозможности дефицита
Кудрин заявил о невозможности рывка в экономике без либералов
Женская доля
Мировая экономика ежегодно теряет триллионы долларов из-за мужчин. Как женщины исправят ситуацию?
Совкомбанк выдал второй транш ESG-кредита на строительство АЭС в Турции
Найдется все
В России объявили войну неплательщикам налогов. Теперь россияне заплатят даже за чужие долги
Норвегия остановила продажу России завода двигателей
Ответить за банкротство
Кредиторы «Дека» требуют привлечь к ответственности «Сити Инвест Банк»
Все материалы
Силовые структуры
Выданный Польшей российский киллер пошел под суд за убийство авторитета
«Она притягивала людей как магнит»
Как легендарная советская разведчица вербовала офицеров гестапо и добывала атомные секреты США
Составлен рейтинг регионов России по уровню коррупции
Тайны следствия
Эти преступления поставили в тупик лучших следователей страны. Десятки лет они остаются нераскрытыми
Названы профессии-лидеры по мелким взяткам
«Надо идти на фронт, а то война без нас кончится»
Как советский артиллерист стал лучшим истребителем «Тигров» и получил награды от Рузвельта и Сталина
Павел Буре выступит в суде по делу о перестрелке в «Москва-Сити»
Все материалы
Наука и техника
Цвет войны
Оккупированная Украина глазами гитлеровских солдат. Редкие снимки времен Второй мировой
Зло из телевизора
Куда сбежать от уродующих душу телепередач: обзор Little Nightmares 2
Страшнее коронавируса
Откуда взялись смертельно опасные бактерии и можно ли от них спастись
Все материалы
Спорт
Девушка-боец MMA Ванзант снялась в леопардовом бикини
Киберспортсмены на награждении«Здесь крутятся большие деньги»
Миллионы призовых, зрелищные турниры и толпы фанатов. Как компьютерные игры стали прибыльным спортом
Российский боец MMA и соратник Яна обвинил Стерлинга в притворстве
«Выучи чертовы правила!»
Петр Ян совершил роковую ошибку. Один неверный удар лишил его пояса чемпиона
«Челси» обыграл «Эвертон» и закрепился на четвертом месте в АПЛ
В сети появилось видео поражения «Зенита» от «Рубина»
Алена Косторная и Этери Тутберидзе«Ей надо на всю страну извиниться»
Косторная уходила от Тутберидзе со скандалом, а теперь возвращается. Чего ей не хватило у Плющенко?
Все материалы
Культура
Алек Болдуин покинул Twitter из-за «неадекватной» реакции на его шутку
Chloe X HalleБиполярные ночи
Бог порошков, депрессия Земфиры и отцы стадионного рока: главная музыка месяца
Названы самые популярные российские писательницы современности
Воспитание чувств
Учительница-порнозвезда, полицейский-убийца и брошенный дом: что показали на Берлинском фестивале
Киркоров пообещал отправить бывшего возлюбленного Бузовой на «Евровидение»
Мама, анархия
Настоящий шедевр, похмелье по юности и робот-любовник: как начался Берлинский фестиваль
Описаны отношения Киркорова и Пугачевой
Все материалы
Интернет и СМИ
Мать довела сына до истерики проколотым вилкой языком
«Возрождение русской культуры пытался пресечь КГБ»
Ее спасали Листьев и Черномырдин. Как «Играй, гармонь!» продержалась на телевидении 35 лет?
Мясников назвал приводящие к раку болезни зубов
Группа захвата
Как в мире противостоят огромным технологическим компаниям, захватившим контроль над пользователями
Google, Telegram и TikTok пригрозили крупными штрафами в России
«Это больше чем просто синяки на коже»
Последствия коронавируса, войн и ошибок власти — в объективах лучших фотографов мира
На картах Google увидели огромный скелет возле упавшего мотоциклиста
Все материалы
Ценности
Модель OnlyFans объяснила достижение эффекта аномально тонкой талии на фото
«Это женский инстинкт самосохранения»
Россиянки идут в эскорт в погоне за роскошной жизнью. Чем они рискуют и чего боятся?
Стилистка раскрыла необычный способ обновить гардероб без вложений
«Почему я не сделала этого раньше?»
Канье Уэст и Ким Кардашьян разводятся после семи лет брака. Как они будут делить нажитые миллионы?
Женщина запустила бренд косметики и заработала 3 миллиона рублей за 20 дней
«Мы были принципиально неверны друг другу»
Как советская школьница сбежала в США, стала моделью и вышла замуж за знаменитого писателя
Парень устал от отказов в работе из-за его лица, сделал пластику и стал моделью
Все материалы
Путешествия
«Было обидно до слез»
Стриптиз, массаж, Турция: как зарабатывают стюардессы, которые потеряли работу из-за пандемии
«Нас там никто не ждал»
Гордые горцы, дома-монстры и страшный туман. Что таит от туристов Северный Кавказ?
«Их бог любит выпить, покурить и женщин»
Нищета, наркотики и колдуны: что увидел россиянин, пожив среди индейцев
Черт ногу сломит
Без телевизора, но с драконами: как живет страна, в которой главное — счастье ее жителей
Все материалы
Из жизни
Рыбаки нашли мертвую акулу с шипом ската-хвостокола между глаз
Женщина нашла отправленное 26 лет назад послание в бутылке
Невеста долго плакала во время ритуала и умерла
Неудачливые рыбаки нашли рвоту кашалота на 25 миллионов рублей
Все материалы
Skoda представила удлиненную Octavia Pro
Автомобильный квиз №4
Викторина для тех, кто не видит жизни без руля и педалей
Lexus оснастил кроссовер RX двигателем V8
Безумный тюнинг автомобилей Toyota
Camry, Supra, RAV4 и другие модели не избежали радикальной прокачки
Стало известно, в каких городах России самые вежливые водители
Самые продаваемые и любимые кроссоверы россиян
Какие кроссоверы и внедорожники покупали в России в феврале
Audi раскрыла салон Q4 e-tron
Все материалы
Дом
Квартиры в Москве подорожали по инерции
«У меня начались панические атаки»
История российской семьи, которая купила квартиру и оказалась на улице
Джонсон создаст благотворительный фонд для оплаты «золотых обоев» в квартире
Интимная зона
У каждого второго жителя Земли нет нормального туалета. Как это угрожает жизням миллионов людей?
Британцы задумали строить дома в стиле игры Minecraft
Илон Маск создаст собственный город
Уперлись в потолок
Квартиры в Москве больше не дорожают. Ждать ли падения цен на жилье?
Все материалы
Нацпроекты
Путин повысил возраст молодежи
Массовое кодирование
В России появятся цифровые рубли. Как новая валюта изменит экономику?
Школьные аттестаты захотели промаркировать QR-кодами
«Объем домашней работы вырос на 250 процентов»
Что думают о школьной удаленке родители, дети и учителя?
Приамурье впервые получит финансирование на региональные дороги по нацпроекту
Идите на свет
Россияне годами скрывали свои доходы. Как теперь их заставляют платить налоги?
Российский поселок полностью избавился от аварийного жилья
Все материалы