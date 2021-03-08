Мир
 
Последние новости
Певица Manizha назвала цель участия в «Евровидении»
Российский боец MMA и соратник Яна обвинил Стерлинга в притворстве
Автор песен для «Евровидения» оценил номер участницы от России
В Москве трактор насмерть задавил женщину на тротуаре 
Раскрыты первые слова певицы Manizha после победы в отборе на «Евровидение»
«Челси» обыграл «Эвертон» и закрепился на четвертом месте в АПЛ
Фанатки выкупили рекламу на Останкинской башне ради поздравления кей-поп-звезды
Украинская делегация попыталась «удалить» крымчан с совещания
Сына Лукашенко отказались признать главой Олимпийского комитета Белоруссии
Новости партнеров
Прослушать новость

Британцы осудили Меган Маркл и принца Гарри за откровенное интервью

Перейти в «Мою Ленту»
Принц Гарри и Меган Маркл
Принц Гарри и Меган Маркл
Фото: Harpo Productions / Joe Pugliese / Reuters

Почти половина британцев (47 процентов) назвали неприемлемыми заявления принца Гарри и его супруги Меган Маркл в откровенном интервью американской телеведущей Опре Уинфри. Об этом свидетельствуют данные опроса компании YouGov, доступные на ее сайте.

Противоположного мнения придерживается каждый пятый респондент, почти треть граждан затруднились ответить на вопрос. При этом 31 процент опрошенных не испытывают симпатии к герцогу и герцогине Сассекским после интервью, еще 23 процента британцев не очень им симпатизируют. О симпатии к принцу Гарри и Меган Маркл в свою очередь заявили 29 процентов жителей королевства.

В то же время королевской семье значительно симпатизируют 16 процентов респондентов, в достаточной степени — 23 процента. Не очень или совсем не симпатизируют 25 и 20 процентов соотвественно.

Интервью Меган Маркл и принца Гарри вышло в понедельник, 8 марта. В ходе общения с телеведущей герцогиня Сассекская намекнула на расизм в британской королевской семье. Так, некоторые из представителей династии во время ее первой беременности проявляли беспокойство из-за цвета кожи ее будущего сына. Также она призналась, что ранее думала о самоубийстве.

Герцог и герцогиня Сассекские перестали исполнять обязанности членов британской королевской семьи с 1 апреля 2020 года. Чтобы получить право переехать в США, работать и заниматься предпринимательской деятельностью, им пришлось отказаться от обращения «Ваше королевское высочество», госфинансирования и торговой марки Sussex Royal. После заключения договора с видеосервисом Netflix они достигли финансовой независимости от королевской семьи.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Snap poll: what Americans made of Meghan and Prince Harry’s interview with Oprah
Псаки оценила интервью Меган Маркл и принца Гарри
Захарова отреагировала на интервью принца Гарри и Меган Маркл