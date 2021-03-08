Псаки оценила интервью Меган Маркл и принца Гарри

Официальный представитель президента США Джен Псаки оценила интервью британского принца Гарри и его супруги Меган Маркл, которое они дали американской телеведущей Опре Уинфри. Об этом она заявила во время пресс-конференции, трансляция доступна в Twitter-аккаунте Белого дома.

Псаки отметила, что выпуск с герцогами Сассекскими смотрели «многие из нас, многие американцы, а также люди по всему миру». «Меган Маркл — частное лицо, как и Гарри сейчас. Для каждого рассказать о своих проблемах, в том числе психологических, поведать свою историю требует отваги, и это то, во что верит президент», — подчеркнула пресс-секретарь Джо Байдена.

По ее словам, Белый дом не будет комментировать их интервью от «имени президента или еще кого-либо». Псаки добавила, что США поддерживают крепкие отношения и особенное партнерство с Великобританией и рассчитывают на продолжение сотрудничества по ряду вопросов.

Интервью Меган Маркл и принца Гарри вышло в понедельник, 8 марта. В ходе общения с телеведущей герцогиня Сассекская намекнула на расизм в британской королевской семье. Так, некоторые из представителей династии во время ее первой беременности проявляли беспокойство из-за цвета кожи ее будущего сына. Также она призналась, что ранее думала о самоубийстве.

Принц Гарри и Меган Маркл перестали исполнять обязанности членов британской королевской семьи с 1 апреля 2020 года. Чтобы получить право переехать в США, работать и заниматься предпринимательской деятельностью, им пришлось отказаться от обращения «Ваше королевское высочество», госфинансирования и торговой марки Sussex Royal. После заключения договора с видеосервисом Netflix Гарри и Меган достигли финансовой независимости от королевской семьи.