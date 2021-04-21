Принц Гарри отказался оставаться на 95-летие Елизаветы II и улетел к жене

Принц Гарри вернулся в США к беременной жене Меган Маркл. Как сообщает издание The Mirror, он не остался в Великобритании на 95-й день рождения бабушки, королевы Елизаветы II.

Согласно источникам издания, герцог Сассекский улетел рейсом American Airlines. В среду, 21 апреля, его машину видели рядом с особняком в Монтесито, где он проживает с женой и сыном Арчи Харрисоном. Ожидается, что после прилета принц Гарри 10 дней будет находиться на карантине.

Принц Гарри прилетал в Великобританию на похороны дедушки, принца Филиппа, и отказался оставаться на день рождения королевы Елизаветы II, который она отмечает 21 апреля. Ожидается, что она встретит 95-летие в Виндзорском замке в кругу самых близких. Так как королева находится в трауре по умершему мужу, традиционный холостой залп из пушек времен Первой мировой войны в ее честь отменили.

Елизавета II традиционно не отмечает широко свой день рождения в апреле, так как в Великобритании существует обычай праздновать так называемый официальный день рождения монарха во вторую субботу июня. В этот день проходит торжественный парад в честь королевы — праздник Выноса знамени.

В январе принц Гарри и его жена, которые отреклись от обязанностей старших членов королевской семьи в начале 2020 года, получили приглашение на официальный день рождения королевы 12 июня. Ожидалось, что герцог Сассекский приедет в Великобританию как минимум на несколько недель, так как 1 июля состоится открытие памятника его матери принцессе Диане.

Однако после этого принц Гарри и Меган Маркл в марте дали скандальное интервью Опре Уинфри, в котором обвинили неназванного члена королевской семьи в расизме и заявили, что Меган Маркл не дали воспользоваться помощью психолога при появлении суицидальных мыслей во время беременности. После этого их отношения с королевской семьей резко испортились. Сообщается, что с принцем Гарри полностью перестал общаться его отец принц Чарльз, а королева Елизавета II приняла сторону сына в их конфликте.