Принц Гарри написал проникновенную записку отцу

Принц Гарри написал отцу, принцу Чарльзу, «глубоко личную» записку перед тем, как прибыть на похороны своего деда, принца Филиппа. Об этом сообщает The Mirror со ссылкой на источники во дворце.

«Он написал очень личное и проникновенное послание, чтобы попытаться все исправить, но отношения между ними все еще остаются напряженными. Он надеялся, что все наладится, но пока этого не произошло», — отметил информатор издания. Он добавил, что после смерти принца Филиппа между всеми членами королевской семьи была заключена негласная договоренность: забыть о прошлых конфликтах и сосредоточиться на поддержке убитой горем королевы.

Источники, близкие к принцу Гарри, утверждают, что в какой-то момент он был вынужден начать писать отцу бумажные письма, так как тот перестал отвечать по другим каналам связи. Отношения герцога Сассекского с братом, принцем Уильямом также остаются напряженными, даже несмотря на то, что они немного поговорили после похорон деда.

Отношения принца Гарри с семьей испортились после того, как он отрекся от обязанностей старшего члена королевской семьи в начале 2020 года и улетел в Канаду, а затем переехал в США вместе с женой Меган Маркл и сыном Арчи Харрисоном. Со временем конфликт затих, однако в марте 2021 года герцог и герцогиня Сассекские дали скандальное интервью Опре Уинфри, в котором обвинили неназванного члена королевской семьи в расизме и заявили, что Меган Маркл не дали воспользоваться помощью психолога при появлении суицидальных мыслей во время беременности.

Среди прочего принц Гарри заявил, что принц Уильям и принц Чарльз «попали в ловушку королевской семьи» и не могут уйти, как сделал это он. Утверждается, что принцев крайне возмутило это утверждение. Принц Чарльз также счел оскорбительным тот факт, что интервью вышло в эфир в тот момент, когда принц Филипп тяжело болел.