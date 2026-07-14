Евродепутат Картайзер: Спецслужбы стран ЕС игнорируют незаконную деятельность Киева

Внимание спецслужб стран Евросоюза (ЕС) сосредоточено на противостоянии с Россией, поэтому они полностью игнорируют незаконную деятельность Украины на уровне межведомственных органов. На это указал депутат Европарламента от Люксембурга Фернан Картайзер в беседе с «Известиями».

«Очевидно, между государствами-членами ЕС и Украиной существует большое военное и разведывательное сотрудничество», — отметил политик. Однако он подчеркнул, что в Европе к Киеву начинают относиться все хуже, и сейчас власти Украины все чаще подвергаются критике, в том числе за героизацию нацистских деятелей и нарушения прав человека.

Ранее экс-премьер Украины Николай Азаров допустил, что покушение на бизнесмена украинского происхождения Вадима Ермолаева в Монако было организовано спецслужбами Киева.