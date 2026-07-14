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02:25, 14 июля 2026Бывший СССР

ВСУ приняли российских солдат за своих и неделю сбрасывали им провизию

ВСУ по ошибке неделю сбрасывали провизию российским десантникам
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

После того, как Васильевка перешла под контроль Вооруженных сил России, командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) еще на протяжении недели сбрасывало провизию российским десантникам, принимая их за своих солдат. Об этом в беседе с ТАСС рассказал боец с позывным Макс.

«Командование [ВСУ] продолжало им делать сбросы [провизии] около недели, думали что там свои сидят», — поделился военнослужащий. ВС России освободили Васильевку 4 июля.

Ранее сообщалось, что российские военные на линии боевого соприкосновения лучше организовывают подвоз провизии и эвакуацию раненых.

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