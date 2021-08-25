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Принц Гарри и Меган Маркл лишились сотен тысяч сторонников за год

От принца Гарри и Меган Маркл в Instagram отписались 700 тысяч человек за год
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Фото: Joe Pugliese / Reuters

Герцог и герцогиня Сассекские лишились нескольких сотен тысяч сторонников. Об этом сообщает Daily Mirror.

От аккаунта принца Гарри и его супруги Меган Маркл в Instagram отписались более 700 тысяч человек за последний год. Сейчас количество их подписчиков составляет 10,1 миллиона человек. За это же время на страницу принца Уильяма и Кейт Миддлтон подписался миллион пользователей — теперь у них 13 миллионов последователей. Аккаунт Елизаветы II набрал за год 1,3 миллиона новых подписчиков — на страницу королевы подписаны 10,3 миллиона человек.

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При этом, по данным издания The Sun, только 66 процентов подписчиков принца Гарри и Меган Маркл являются реальными людьми: около трех миллионов могут быть ботами.

По заявлению биографа принца Гарри Анджелы Левин, герцог и герцогиня Сассекские теряют сторонников из-за того, что их громкие заявления расходятся с делами. «Они говорят, что надо быть сострадательными, но при этом не проявляют никакого сочувствия к семье. Они говорят об изменении климата и призывают людей стать "зелеными", а сами летают на частных самолетах. Люди явно дали понять, что не согласны с таким поведением, и отписались», — пояснила Левин.

Ранее сообщалось, что Елизавета II распорядилась нанять команду адвокатов, чтобы «дать отпор» нападкам принца Гарри и его супруги. В то же время королева надеется, что ее внук одумается и прекратит конфликт с семьей сам.

Отношения принца Гарри и Меган Маркл с Букингемским дворцом окончательно испортились в марте 2021 года после скандального интервью американской телеведущей Опре Уинфри, в котором герцогиня Сассекская намекнула на расистские настроения некоторых членов королевской семьи.

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