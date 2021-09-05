Принц Гарри и Меган Маркл попросили о встрече с Елизаветой II

Принц Гарри и Меган Маркл попросили аудиенции у королевы Великобритании Елизаветы II. Предполагается, что герцоги Сассекские захотели познакомить королеву со своей дочерью и ее правнучкой — принцессой Лилибет, пишет The Sun, ссылаясь на источники при королевском дворе.

Отмечается, что многие поражены просьбой супругов о встрече с Елизаветой II. Герцоги Сассекские могли заявить об искреннем желании увидеться с королевой. Однако это решение удивляет, если учитывать, «через что пара заставила пройти Елизавету I в этом году». При дворе королевы встречу с герцогами Сассекскими считают возможной, но «шокирующей».

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На данный момент королева не дала официального согласия на визит принца Гарри и Меган Маркл ко двору. При этом известно, она хотела бы увидеть свою правнучку Лилибет. Возможная дата аудиенции также пока не называется.

4 июня 2021 года Меган Маркл родила девочку, которую супруги назвали в честь королевы Елизаветы II и принцессы Дианы. Лилибет «Лили» Диана Маунтбеттен-Виндзор появилась на свет в больнице Санта-Барбара Коттедж в Калифорнии. Принц Гарри присутствовал на родах. Девочка стала одиннадцатой правнучкой Елизаветы II и вторым ребенком герцогов Сассекских: сын Арчи родился у них в 2019 году.

Принц Гарри и Меган Маркл сложили обязанности членов британской королевской семьи 1 апреля 2020 года. Чтобы переехать в США, работать и заниматься предпринимательской деятельностью, они отреклись от обращения «Ваше королевское высочество», госфинансирования и торговой марки Sussex Royal. Подписав договор с видеосервисом Netflix, супруги добились финансовой независимости от королевской семьи.