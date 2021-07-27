Королевская семья признала дочь принца Гарри и Меган Маркл наследницей престола

Имя дочери принца Гарри появилось в списке наследников престола на официальном сайте королевской семьи. Об этом сообщает Daily Mail.

Это произошло через три дня после того, как на отсутствие Лилибет Дианы Маунтбеттен-Виндзор в списке наследников обратил внимание редактор новостей о королевской семье телеканала ITV Крис Шип (Chris Ship).

Специалист считает, что таким образом королевская семья явно признала свое настороженное отношение к принцу Гарри и Меган Маркл. «Почему они так долго тянули — вот в чем вопрос. Надо было всего-то начать новый абзац на странице, ввести имя и цифру. Я понимаю задержку в неделю или две, но месяц!» — сказал Шип.

Дочь герцога и герцогини Сассекских теперь занимает восьмое место в линии престолонаследия. Несмотря на то что девочка появилась на свет 4 июня, до недавнего времени восьмым в списке на официальном сайте Виндзоров значился принц Эндрю.

Daily Mail обращает внимание на то, что двухлетний сын принца Гарри и Меган Маркл Арчи был внесен в список наследников спустя 15 дней после рождения, а сын принца Уильяма и Кейт Миддлтон принц Луи — через 12 дней.

Ранее сообщалось, что принц Гарри и Меган Маркл намерены крестить дочь Лилибет в Виндзоре в присутствии королевы. Эксперт по британской королевской семье Даниэла Элсер заявила, что решение крестить Лилибет в присутствии королевы будет воспринято как попытка примирения принца Гарри и Меган Маркл с Елизаветой II, а отказ от крещения в Великобритании станет знаком окончательного разрыва с королевской семьей.

4 июня у принца Гарри и Меган Маркл родился второй ребенок. Девочка получила имя Лилибет «Лили» Диана Маунтбеттен-Виндзор в честь королевы Елизаветы II и матери Гарри принцессы Дианы. Королева лично разрешила принцу Гарри назвать дочь Лилибет.

