Судьбу принца Гарри и Меган Маркл определит крещение дочери

Эксперт по британской королевской семье Даниэла Элсер (Daniela Elser) считает, что принц Гарри и Меган Маркл стоят перед трудным выбором после рождения дочери Лилибет. Об этом сообщает Daily Mirror.

По мнению эксперта, решение о крещении новорожденной дочери принца Гарри и Меган Маркл определит их дальнейшую судьбу и образ в глазах общественности и родных. Элсер утверждает, что эта церемония может «улучшить или еще сильнее испортить» отношения принца Гарри и его супруги с родственниками.

Крестины в Великобритании, по мнению Элсер, будут восприняты как «оливковая ветвь мира». «Решение крестить Лилибет в США, вдали от королевы, которая отказалась от международных поездок, станет знаком окончательного разрыва с семьей», — утверждает эксперт.

Не исключено, что принц Гарри и Меган Маркл не станут афишировать крещение дочери. Элсер предупреждает, что подобное решение также сочтут знаком глубокого неуважения к Елизавете II. Она напомнила, что Гарри и Меган пока не опубликовали ни одной фотографии дочери, что явно говорит об их раздумьях.

Возможно, они хотят обеспечить Лилибет тот уровень приватности, которого в свое время не было у Гарри, но правда заключается в том, что они находятся в странном положении, не являясь ни полноценными членами королевской семьи, ни независимыми частными лицами Даниэла Элсер Эксперт по британской королевской семье

4 июня у принца Гарри и Меган Маркл родился второй ребенок. Девочка получила имя Лилибет «Лили» Диана Маунтбеттен-Виндзор в честь королевы Елизаветы II и матери Гарри принцессы Дианы. При рождении малышка весила около 3,5 килограмма, Гарри присутствовал при родах.

Ранее сообщалось, что королева лично одобрила имя правнучки. Представитель герцога и герцогини Сассекских заявил, что принц Гарри спросил разрешения королевы назвать дочь Лилибет, и не дал бы ей этого имени, если бы Елизавета II была против.