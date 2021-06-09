Елизавета II лично одобрила имя новорожденной дочери принца Гарри

Принц Гарри объявил, что Елизавета II лично одобрила его выбор имени новорожденной дочери. Об этом сообщает The Sun.

Ранее появились слухи, что для королевской семьи рождение дочери герцога и герцогини Сассекских 6 июня стало неожиданностью, как и их решение назвать ее Лилибет в честь домашнего прозвища Елизаветы II.

Чтобы прояснить ситуацию, представитель принца Гарри и Меган Маркл сделал следующее заявление: «Герцог говорил с семьей до официального объявления о рождении дочери. Первой, кому он позвонил, была его бабушка».

Кроме того, представитель герцога и герцогини Сассекских добавил, что принц Гарри спросил разрешения королевы назвать дочь Лилибет, и не дал бы ей этого имени, если бы Елизавета II была против.

В заявлении также говорится, что помимо королевы, принц Гарри пообщался и с другими «близкими членами семьи», хотя и не уточняется, кто именно имелся в виду.

Ранее сообщалось, что Елизавета II готова помириться с принцем Гарри, когда он приедет в Лондон на открытие памятника принцессе Диане. Она уже пригласила Гарри отобедать с ней в Виндзорском замке, когда тот прибудет из США на церемонию открытия памятника своей матери 1 июля.

Отношения принца Гарри и Меган Маркл с Букингемским дворцом испортились после скандального интервью Опре Уинфри, в котором герцогиня Сассекская намекнула на расистские настроения некоторых членов королевской семьи.