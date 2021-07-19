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Принц Гарри и Меган Маркл приняли определяющее их судьбу решение

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Фото: Chris Jackson / Getty

Британский принц Гарри и его супруга Меган Маркл намерены крестить дочь Лилибет в Виндзоре в присутствии королевы. По мнению экспертов, это решение определит их дальнейшую судьбу, сообщает издание Daily Mail.

Принц Гарри признался в желании крестить дочь в Великобритании, когда приезжал в Лондон на открытие памятника принцессе Диане. «Гарри рассказал нескольким людям, что они хотят, чтобы Лили крестили в Виндзоре, как ее брата», — утверждает источник Daily Mail. По его словам, они с радостью подождут момента, когда обстоятельства позволят это сделать.

Если Меган Маркл приедет в Великобританию на крещение дочери, это станет ее первым визитом в страну после отказа от полномочий старшего члена королевской семьи и отъезда в США в начале 2020 года.

Daily Mail отмечает, что Лилибет по-прежнему отсутствует в списке наследников королевы Елизаветы II на официальном сайте королевской семьи. Ожидается, что ее внесут туда после крещения. Она займет восьмое место в очереди на британский престол.

Ранее эксперт по британской королевской семье Даниэла Элсер заявила, что решение крестить Лилибет в присутствии королевы будет воспринято как попытка примирения принца Гарри и Меган Маркл с Елизаветой II, а отказ от крещения в Великобритании станет знаком окончательного разрыва с королевской семьей.

4 июня у принца Гарри и Меган Маркл родился второй ребенок. Девочка получила имя Лилибет «Лили» Диана Маунтбеттен-Виндзор в честь королевы Елизаветы II и матери Гарри принцессы Дианы. Королева лично разрешила принцу Гарри назвать дочь Лилибет.

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