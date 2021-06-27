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Принц Гарри прибыл в Великобританию на открытие памятника принцессе Диане

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Фото: Reuters

Британский принц Гарри прибыл в Лондон на открытие памятника его покойной матери принцессе Диане. Как пишет Daily Mail, его заметили в аэропорту Heathrow.

Сообщается. что он прибыл в коттедж Фрогмор, который королева Великобритании Елизавета II подарила герцогу и герцогине Сассекским на свадьбу. Там принц Гарри пробудет на карантине до 1 июля, а затем присоединится к своему старшему брату принцу Уильяму на мероприятии. Это будет их первая встреча с похорон их дедушки принца Филипа в апреле этого года.

«Принц Уильям и принц Гарри примут участие в небольшом мероприятии, посвященном открытию статуи, которую они заказали для своей матери Дианы, принцессы Уэльской, в Затонувшем саду Кенсингтонского дворца», — сообщили в пресс-службе ее Величества.

Мероприятие пройдет в закрытом режиме, а присутствовать на нем будут только близкие родственники Дианы Спенсер, а также члены комитета по статуям и скульптор Айан Ранк-Бродли.

Жена принца Гарри Меган Маркл осталась в американском Монтесито вместе с двухлетним сыном Арчи и новорожденной дочерью Лилибет Дианой Маунтбеттен-Виндзор. Девочку, как сообщили герцоги Сессекские, назвали в честь Елизаветы II — такое прозвище будущей королеве в детстве дала ее сестра принцесса Маргарет.

Ранее стало известно, что принц Гарри и его супруга Меган Маркл продолжали получать деньги от королевской семьи после «окончательного разрыва» в начале 2020 года, хотя в интервью Опре Уинфри герцог Сассекский утверждал, что семья полностью перестала финансово ему помогать в первом квартале прошлого года, сразу после отъезда в США.


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