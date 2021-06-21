Названа главная причина ссоры принца Гарри с королевской семьей

Источник в Букингемском дворце назвал главную причину ссоры герцога Сассекского c королевской семьей. Об этом сообщает The Sun.

Неназванный инсайдер таблоида, приближенный ко двору, сообщил, что причиной «атаки» принца Гарри на родственников стало сообщение о лишении его воинских званий.

По словам источника, именно это вызвало крупную ссору между герцогом Сассекским и его родными, после которой принц согласился на скандальное интервью с Опрой Уинфри «в течение 24 часов». «Гарри очень дорожил своим положением в вооруженных силах, так как действительно участвовал в боевых действиях», — сообщил он.

36-летний принц Гарри нес службу в Корпусе армейской авиации. С декабря 2007 по февраль 2008 года он находился в качестве авиационного наводчика в афганской провинции Гильменд, а с сентября 2012 по январь 2013 года участвовал в военных действиях на юге Афганистана. Герцог Сассекский уволился из рядов вооруженных сил в звании майора.

Помимо звания майора в отставке и других почетных военных должностей, принц Гарри носил титул генерал-капитана Королевской морской пехоты.

В феврале 2021 года Букингемский дворец объявил, что принц Гарри и его супруга Меган Маркл не вернутся к исполнению обязанностей старших членов британской королевской семьи. Одновременно королева Елизавета II лишила Гарри и Меган статуса покровителей ряда учреждений и благотворительных организаций и отняла у принца оставшиеся почетные воинские титулы.

Отношения принца Гарри и Меган Маркл с Букингемским дворцом окончательно испортились в марте 2021 года после скандального интервью Опре Уинфри, в котором герцогиня Сассекская намекнула на расистские настроения некоторых членов королевской семьи.

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