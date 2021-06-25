Принц Гарри получил миллионы от принца Чарльза после «окончательного разрыва»

Принц Гарри и его супруга Меган Маркл продолжали получать деньги от королевской семьи после «окончательного разрыва» в начале 2020 года. Об этом сообщает Daily Star.

Как сообщил источник в резиденции принца Чарльза Кларенс-хаус, в расходах сына королевы значатся 4,4 миллиона фунтов стерлингов (444 миллиона рублей), потраченных «на деятельность герцога и герцогини Сассекских и герцога и герцогини Кембриджских». Какая именно сумма досталась принцу Гарри и Меган Маркл, не уточняется, однако инсайдер назвал ее «значительной». Им перестали оказывать поддержку только летом 2020 года.

В интервью Опре Уинфри принц Гарри утверждал, что семья полностью перестала финансово ему помогать в первом квартале прошлого года, сразу после отъезда в США.

Представитель Кларенс-хауса не раскрыл подробностей финансирования герцога и герцогини Сассекских принцем Чарльзом, однако заявил: «Это факт. И единственное, что я могу сказать».

Кроме того, принц Гарри и Меган Маркл продолжали получать часть дохода принца Чарльза от графства Корнуолл уже после того, как прекратили исполнять обязанности старших членов королевской семьи.

Стоит отметить, что пара выплатила в британский бюджет 2,4 миллиона фунтов стерлингов (около 241 миллиона рублей) за ремонт и полуторагодичную аренду исторического коттеджа Фрогмор в боро Виндзор и Мейденхед, где проживала до отъезда в Соединенные Штаты.

Ранее сообщалось, что герцог и герцогиня Сассекские обманывали Елизавету II, когда интересовались ее мнением по поводу выбора имени для родившейся 4 июня дочери. Автор нескольких книг о королевской семье Пенни Джунор (Penny Junor) уверена, что на это указывают интернет-адрес lilidiana.com, зарегистрированный еще 31 мая.

Отношения принца Гарри и Меган Маркл с Букингемским дворцом окончательно испортились в марте 2021 года после скандального интервью Опре Уинфри, в котором герцогиня Сассекская намекнула на расистские настроения некоторых членов королевской семьи.