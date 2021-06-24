Принц Гарри и Меган Маркл обманули Елизавету II

Герцог и герцогиня Сассекские не спрашивали разрешения британской королевы Елизаветы II назвать дочь Лилибет Диана, считает журналистка и писатель Пенни Джунор (Penny Junor). Об этом сообщает Mirror.

Автор нескольких книг о королевской семье уверена, что принц Гарри и Меган Маркл обманывали Елизавету II, когда интересовались ее мнением по поводу выбора имени для родившейся 4 июня дочери. Доменное имя lilibetdiana.com было выкуплено в день звонка королеве, однако Джунор заметила, что еще 31 мая был зарегистрирован схожий интернет-адрес — lilidiana.com.

Принц Гарри и Меган Маркл утверждали, что покупают эти адреса, чтобы в будущем люди не наживались на их дочери. Однако Джунор уверена, что решение назвать дочь Лилибет в честь домашнего прозвища Елизаветы II было принято задолго до того, как девочка появилась на свет, и королеву просто поставили перед фактом. «Принц Гарри явно не посоветовался с королевой», — подчеркнула журналистка.

Ранее представитель герцога и герцогини Сассекских заявил, что принц Гарри спросил разрешения королевы назвать дочь Лилибет, и не дал бы ей этого имени, если бы Елизавета II была против.

В начале июня стало известно, что Елизавета II готова помириться с принцем Гарри, когда он приедет в Лондон на открытие памятника принцессе Диане. Она уже пригласила Гарри отобедать с ней в Виндзорском замке, когда тот прибудет из США на церемонию открытия памятника своей матери 1 июля.