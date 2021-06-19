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Принц Уильям обвинил Меган Маркл в «похищении брата»

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Фото: Chris Jackson / Reuters

Внук британской королевы Елизаветы II, герцог Кембриджский Уильям обвинил герцогиню Сассекскую Меган в «похищении брата». Об этом пишет британский историк и биограф Роберт Лейси в новой книге «Битва братьев: Уильям и Гарри — дружба и вражда», отрывок из которой приводит издание The Sun.

По словам Лейси, принц Уильям убежден в том, что Меган Маркл следует тайному плану, по которому хочет «похитить» его брата принца Гарри из семьи и настроить его против родственников. Помимо этого, герцог Кембриджский обвинил ее в «подрыве некоторых драгоценных принципов монархии».

Также Лейси упомянул, что Уильям чувствует себя «обиженным и преданным», а его жена Кейт Миддлтон «с самого начала опасалась Маркл». Узнав об этом, принц Гарри обиделся на брата и перестал отвечать на его звонки.

Кенсингтонский дворец отказался комментировать утверждения писателя.

Ранее в июне герцог и герцогиня Сассекские заняли второе и третье место в опросе о самых уважаемых представителях истеблишмента. По результатам опроса выяснилось, что наибольшим уважением у молодежи пользуется королева Елизавета II, которая набрала 25 процентов голосов. На втором месте разместился принц Гарри с 22 процентами, а третье место заняла его жена Меган Маркл, которой отдали предпочтение 21 процент опрошенных.

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