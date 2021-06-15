Меган Маркл и принца Гарри зауважали в Великобритании

Герцог и герцогиня Сассекские заняли второе и третье место в опросе о самых уважаемых представителях истеблишмента. Результаты опроса опубликованы на странице организации stem4 в Facebook.

В исследовании приняла участие тысяча подростков из Великобритании. Выяснилось, что наибольшим уважением у молодежи пользуется королева Елизавета II, которая набрала 25 процентов голосов. На втором месте разместился принц Гарри с 22 процентами, а третье место заняла его жена Меган Маркл, которой отдали предпочтение 21 процент опрошенных.

Кейт Миддлтон и принц Уильям набрали только 11 и 10 процентов соответственно.

Stem4 — благотворительная организация, занимающаяся проблемами подросткового психического здоровья.

Опрос, проведенный в мае изданием Newsweek, показал, что 46 процентов британцев в возрасте от 18 до 24 лет хотят получать меньше новостей о принце Гарри и Меган Маркл. Помимо этого, половина респондентов высказались за лишение герцога Сассекского и его жены королевских титулов.

В марте сообщалось, что британцы стали хуже относиться к принцу Гарри и Меган Маркл после выхода в эфир их скандального интервью Опре Уинфри. В исследовании приняли участие 1663 человека. По данным на 11 марта, симпатию принцу Гарри выразили 45 процентов опрошенных, в то время как 48 процентов отметили, что относятся к нему плохо.