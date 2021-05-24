Принц Гарри и Меган Маркл надоели большинству британцев

Согласно опросу общественного мнения, обилие информации о Меган Маркл и принце Гарри надоело большинству британцев. Исследование провело издание Newsweek.

По данным опроса, 54 процента респондентов предпочли бы слышать меньше о жизни герцога и герцогини Сассекских, 18 процентов опрошенных хотели бы получать больше информации о них, а 19 удовлетворены текущим количеством новостей.

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Из опрошенных в возрасте от 18 до 24 лет 46 процентов хотят узнавать о Меган Маркл и принце Гарри больше, а 19 — меньше. Среди британцев в возрасте 35-44 лет только 12 процентов пожелали получать больше информации о знаменитой супружеской паре, а 56 процентов сочли, что ее слишком много. Из респондентов от 65 лет и старше 11 процентов жалуются на недостаток сведений о принце Гарри и Меган Маркл, а 71 процент — на ее избыток.

Кроме того, 39 процентов опрошенных не одобрили публичные заявления герцога Сассекского о королевском воспитании. Откровения внука королевы понравились 36 процентам британцев.

Помимо этого, 50 процентов респондентов высказались за лишение принца Гарри и его жены королевских титулов, и только 31 процент оказался против.

Принц Гарри и Меган Маркл перестали исполнять обязанности членов британской королевской семьи с 1 апреля 2020 года. Чтобы получить право переехать в США, работать и заниматься предпринимательской деятельностью, им пришлось отказаться от обращения «Ваше королевское высочество».

В марте сообщалось, что британцы стали хуже относиться к принцу Гарри и Меган Маркл после выхода в эфир их скандального интервью Опре Уинфри. В исследовании приняли участие 1663 человека. По данным на 11 марта, симпатию принцу Гарри выразили 45 процентов опрошенных, в то время как 48 процентов отметили, что относятся к нему плохо.