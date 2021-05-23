Названо условие окончания вражды между принцами Уильямом и Гарри

Американский эксперт по британской королевской семье Кинси Скофилд (Kinsey Schofield) назвала условие окончания вражды между принцами Уильямом и Гарри. Об этом сообщает издание Daily Mirror.

«Увы, на мой взгляд, отношения между ними наладятся лишь в том случае, если принц Гарри и Меган Маркл расстанутся и Гарри вернется в Великобританию один, — заявила Скофилд. — Однако Гарри никогда не оставит своих детей в другой стране».

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Эксперт добавила, что супруга Уильяма Кейт Миддлтон — горячая сторонница примирения. Во время последнего визита Гарри в Великобританию она выступала посредником между враждующими братьями и старалась смягчить напряженность. Однако, по словам Скофилд, Миддлтон знает своего мужа и не будет толкать его к тому, на что он не готов.

Братья поссорились, когда принц Гарри и его жена Меган Маркл отказались от полномочий старших членов королевской семьи. Автор книг о британской королевской семье Кэти Николл утверждает, что после мартовского интервью Опре Уинфри раскол между Гарри и Уильямом лишь усилился. Эксперты выражали надежду, что отношения между принцами наладятся перед открытием памятника их матери принцессе Диане.