Принц Гарри признался в желании уйти из семьи еще до встречи с Меган Маркл

Принц Гарри признался в желании покинуть королевскую семью еще много лет назад, задолго до встречи с Меган Маркл. Об этом он рассказал в американском подкасте Дакса Шепарда (Dax Shepherd) о психическом здоровье, сообщает Daily Mail.

«Мне было немного за 20, когда я понял, что больше не хочу в этом участвовать. Посмотрите, что случилось с моей мамой! Как я мог думать о спокойной жизни с женой, когда знал, что это повторится?» — заявил принц Гарри.

Он добавил, что только в Лос-Анджелесе почувствовал себя свободным от старых уз и расправил плечи. «Здесь я могу спокойно покататься на велосипеде с Арчи. Раньше у меня никогда не было такой возможности», — добавил герцог Сассекский.

Принц Гарри также предположил, что принц Чарльз пострадал от воспитания, полученного от королевы и принца Филиппа, и обращался с сыном так же, как в детстве обращались с ними. Он добавил, что уехал, чтобы разорвать «порочный круг», так как не хотел такой же судьбы своим детям.

Герцог Сассекский заявил, что начал ходить к психологу по совету Меган Маркл, которая заметила, что он часто бывает зол. Он рассказал, что чувствовал себя «как животное в зоопарке», выполняя обязанности члена королевской семьи все эти годы.

Принцесса Диана была матерью принцев Гарри и Уильяма. Она погибла в автокатастрофе ночью 31 августа 1997 года в Париже, когда Mercedes, в котором она ехала с миллиардером Доди Аль-Файедом, врезался в стену туннеля.

Ранее сообщалось, что принц Чарльз планирует вновь сократить число старших членов королевской семьи. В новый список могут войти только шесть человек: сам Чарльз, его жена Камилла, старший сын Уильям с женой, а также принцесса Анна и принц Эдвард.