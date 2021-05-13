Принц Гарри сравнил себя с животным в зоопарке и пожаловался на оскорбления

Герцог Сассекский сравнил свою жизнь с пребыванием животного в зоопарке и пожаловался на травлю в медиапространстве. Об этом сообщает газета The Sun.

Принц Гарри стал героем еженедельного подкаста Armchair Expert, который ведет американский актер Дакс Шепард. В ходе разговора он признался, что чувствует себя как зверь в зоопарке. «Вы стоите на одной стороне, а на противоположной — весь мир, наблюдающий за вами. Я бы сравнил это с "Шоу Трумана". Вы видели этот фильм?» — спросил Шепард.

«Да-да, — подтвердил герцог. — Это похоже на что-то между фильмом "Шоу Трумана" и жизнью в зоопарке». Принц Гарри также признался, что часто видит оскорбления в свой адрес на просторах интернета и не понимает, почему пользователи сети проявляют к нему жестокость. По его мнению, люди пытаются его задеть, поскольку сами страдают от неразрешенных проблем.

Герцог Сассекский старается с пониманием относиться к обидным высказываниям, однако это дается ему не просто. «Обратитесь к себе и задайтесь вопросом: "Что вас тревожит? Что побудило вас напасть на меня, если, очевидно, мы никогда не встречались и ничего друг о друге не знаем?" — предложил он. — Спросите себя, какую вы преследуете цель? Чего вы на самом деле добиваетесь? Я знаю, что это (оскорбления в сети — прим. «Ленты.ру») помогает вам почувствовать себя лучше, но в долгосрочной перспективе это не работает».

По словам принца Гарри, многие люди убеждены, что он не может по-настоящему страдать, поскольку у него есть привилегированный статус и высокое положение в обществе. Окружающие полагают, что бегающая вокруг него прислуга снимает весь груз обязательств и проблем, однако это заблуждение, утверждает герцог.

Ранее стало известно, что на конференции в американском городе Майами, штат Флорида, герцог Сассекский рассказал о походах к психологу после смерти его матери, принцессы Дианы. По его словам, детские травмы он прорабатывал со специалистом в течение нескольких лет.