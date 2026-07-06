Бешеная крыса укусила ребенка в российском селе

Бешеная крыса укусила ребенка в Амурской области

Карантин по бешенству ввели в двух селах Амурской области из-за лисицы и крысы, укусившей ребенка. Об этом в Telegram-канале сообщило управление ветеринарии по российскому региону.

«Два новых случая бешенства выявлено в Приамурье. Карантин введен в селах Малая Сазанка Свободненского округа и Волково Благовещенского округа», — уточняется в публикации.

В Малой Сазанке заболевание выявили у грызуна, которого поймал ребенок во время травли крыс на подворье. Животное укусило несовершеннолетнего, а через некоторое время погибло. При проведении лабораторных исследований у крысы было обнаружено бешенство.

Второй очаг зафиксирован в районе села Волково. Там была найдена павшая дикая лисица, у которой также диагностировали опасное заболевание.

Ранее домашняя обезьяна покусала мальчика в Ростове. Нападение произошло недалеко от общежития по улице Зорге. Со слов матери потерпевшего, его отвезли в больницу и там сделали несколько уколов от бешенства.