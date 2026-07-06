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05:46, 6 июля 2026Мир

В Финляндии допустили закрытие Финского залива из-за дронов ВСУ

Министр обороны Финляндии Хяккянен: Финский залив могут перекрывать из-за БПЛА ВСУ
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Anna Ross / Globallookpress.com

Финский залив могут перекрыть из-за «заблудившихся» украинских беспилотников. Об этом заявил министр обороны Финляндии Антти Хяккянен в интервью газете Ilta-Sanomat.

Он сообщил, что ограничения, вводившиеся утром 4 июля, были связаны с налетом украинских дронов на Санкт-Петербург. Как пояснил министр, для безопасного уничтожения беспилотников необходимо перекрывать воздушное и морское движение в заливе, который «настолько узок, что ситуация может измениться за считанные минуты».

Он призвал жителей следить за предупреждениями о появлении дронов. «Как активный рыбак, я знаю, что лодочники проверяют прогноз погоды и морскую погоду. Теперь мне нужно также следить за официальными новостями. Если море закрыто на пару часов, то рыбалку придется отложить», — сказал Хяккянен.

В июне Хяккянен заявлял, что страна была готова сбить дроны ВСУ, летевшие в направлении Санкт-Петербурга. По его словам, разведывательные службы Финляндии смогли заранее выяснить детали готовящейся атаки, благодаря чему была выработана стратегия на случай, если беспилотники залетят на территорию страны.

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