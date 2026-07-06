Пропавший техник ядерной лаборатории из списка ФБР работал над секретным проектом

Пропавший техник ядерной лаборатории работал над проектом, связанным с телепортацией

Техник Лос-Аламосской национальной лаборатории, который попал в список ФБР таинственно пропавших ученых, якобы работал над секретным проектом, связанным с телепортацией. Об этом пишет Daily Star.

78-летний Энтони Чавес исчез в мае 2025 года из своего дома. Пожилой мужчина не взял личные вещи, оба его автомобиля остались на подъездной дорожке. С тех пор никакой информации о бывшем сотруднике ядерной лаборатории нет.

Попавшие в СМИ полицейские отчеты указывают на то, что Чавес работал с неким ученым над исследованием, связанным с «нахождением материи в двух местах одновременно». Согласно Los Angeles Magazine, исследования проводились на территории публичной библиотеки Лос-Аламоса. Издание также отмечает, что у Чавеса не было мобильного телефона, а все записи он вел от руки. Один из дневников изъяла полиция, но его содержание не раскрывается.

В отчете также сказано, что происшествие с Чавесом следует расследовать как покушение, так как некий «настойчивый мужчина» оказывал на него давление, требуя продать дом сестры ниже рыночной стоимости.

Исчезновение Чавеса расследовали до октября 2025 года правоохранительные органы нескольких штатов. Широкомасштабные поиски результата не дали, как и работа с образцами ДНК. В итоге дело было переведено в категорию неактивных, так как на протяжении долгого времени по нему не было новой информации.

Чавес многие годы работал в Лос-Аламосской лаборатории техником по системам отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха.

Ранее в США раскрыли новые странные обстоятельства исчезновения сотрудницы Лос-Аламосской национальной лаборатории Мелиссы Касиас. Женщина пропала 26 июня 2025 года, ее останки случайно нашел турист 28 мая.