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06:04, 6 июля 2026Мир

Белый дом сообщил о встрече Трампа и Зеленского на саммите НАТО

Белый дом: Трамп и Зеленский на час встретятся в рамках саммита НАТО в Анкаре 8 июля
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Американский лидер Дональд Трамп проведет встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским на полях предстоящего саммита НАТО в Турции 8 июля. Эту информацию официально подтвердил Белый дом, частично раскрыв расписание главы США, пишет РИА Новости.

Встреча с Зеленским должна пройти в среду в 14:30. Разговор рассчитан на один час, следует из расписания.

В 15:30 президент Соединенных Штатов встретится с президентом Сирии на переходный период Ахмедом аш-Шараа. Уточняется, что в 16:15 у Трампа пройдет пресс-конференция перед представителями СМИ.

Ранее Зеленский и Трамп созвонились, чтобы обсудить перспективы завершения украинского конфликта и ситуацию на фронте. Политики условились на том, что договорят обо всем лично на полях саммита Североатлантического альянса в Турции.

На фоне появившейся информации о встрече украинского и американского президентов одно из должностных лиц США высокого ранга на условиях анонимности сообщило журналистам Reuters, что Дональд Трамп намерен связаться с российским лидером Владимиром Путиным после встречи с Зеленским.

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