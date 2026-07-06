Обладательница аномально чуткого слуха назвала самый громкий звук человеческого тела

Пользовательница Reddit с ником AnxiousBerryWriter рассказала о необычной аномалии, преследующей ее долгие годы. Ей диагностировали синдрон Минора — описанное лишь в конце XX века заболевание, при котором у пациентов отсутствует часть височной кости, отделяющая полость головного мозга от внутреннего уха.

«Самый тревожный симптом из всех — я слышу движения глаз и шеи при повороте головы, сердцебиение, грохот шагов босиком по ковру и многое другое. Звук глаз похож на скрежет ногтей по микрофону, только более влажный. Из-за этого сосредоточиться или заснуть стало невероятно сложно! Сконцентрироваться нельзя ни на чем, поскольку движение глаз крайне шумное», — написала автор.

Она уточнила, что проблемы начались внезапно — судя по всему, по мере истончения височной кости. Что любопытно, то же заболевание диагностировали и ее сестре, хотя его генетическая природа не подтверждена исследованиями.

«Самый громкий звук — безусловно, мое сердцебиение. Звучит, как барабан. Самые странные и отвратительные издает мое горло. Честно говоря, мы звуками больше похожи на лягушек, чем можем себе представить. Самый смешной — мои шаги. Да, у меня от них раскалывается голова, но я звучу, как самый большой гигант, пусть и с ростом всего в 163 сантиметра», — рассказала девушка.

Ранее другая пользовательница Reddit рассказала о жизни с редким заболеванием — синдромом Клейне — Левина, известном также как синдром «спящей красавицы». Люди, у которых есть этот недуг, в моменты обострений спят по 15-20 часов в сутки.