Принцы Гарри и Уильям продолжили враждовать после похорон принца Филиппа

Принцы Гарри и Уильям по-прежнему не общаются и продолжают враждовать даже после похорон принца Филиппа. Об этом сообщает журнал Us Weekly со ссылкой на главного редактора телеканала о королевской семье True Royalty TV Ника Буллена.

«Согласно моим источникам, на текущий момент они не общаются», — отметил Буллен 10 мая в разговоре с журналистами. Он также прокомментировал воссоединение братьев на похоронах их деда, мужа королевы Елизаветы II. Источники, близкие к монаршей семье, писали, что встреча герцогов была короткой, а общение натянутым, однако Буллен считает, что братья сделали еще один шаг к восстановлению отношений.

14 апреля сообщалось, что посредником между принцами выступила супруга Уильяма Кейт Миддлтон. «Она склонна избегать конфликтов и надеется смягчить напряженность», — утверждал источник. Отмечается, что после переезда Гарри в США братья не виделись больше года.

Братья поссорились, когда принц Гарри и его жена Меган Маркл отказались от полномочий старших членов королевской семьи. Автор книг о британской королевской семье Кэти Николл заявила, что после мартовского интервью Опре Уинфри раскол между Гарри и Уильямом усилился.

9 апреля принц Филипп умер в возрасте 99 лет, не дожив два месяца до столетнего юбилея. После смерти мужа королевы в Великобритании объявили восьмидневный национальный траур. Похороны состоялись 17 апреля. Принца Филиппа временно похоронили в Виндзорском замке. После смерти Елизаветы II останки принца перезахоронят в ее будущей могиле, где уже покоятся ее родители, король Георг VI и королева Елизавета, и младшая сестра Маргарет.

Герцог Эдинбургский принц Филипп Маунтбеттен родился в 1921 году и с 1947-го был женат на британской королеве Елизавете II. Филипп — отец принца Чарльза и дед принцев Гарри и Уильяма.