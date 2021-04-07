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Враждующие принцы Гарри и Уильям объявили перемирие

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Фото: Toby Melville / Reuters

Британские принцы Гарри и Уильям объявили перемирие для установки памятника своей матери — принцессы Дианы. Об этом сообщает Vanity Fair.

По утверждению источников, близких к королевской семье, враждующие братья прилагают совместные усилия, чтобы проект был завершен в срок. Скульптор получил отзывы от обоих принцев, после чего они одобрили отливку статуи.

Несмотря на ссору, Гарри и Уильям продолжают поддерживать связь. Определенную роль в налаживании отношений между братьями сыграли дочь принцессы Анны Зара Тиндолл и ее муж Майк Тиндолл, недавно ставшие родителями десятого правнука британской королевы.

В то же время об окончании вражды говорить рано. По словам источника The Sun, Уильям крайне разозлен интервью, которое Гарри и Меган Маркл дали американской телеведущей Опре Уинфри. «В данный момент невозможно представить, что произойдет счастливое воссоединение и они будут стоять рядом на открытии памятника принцессе Диане», — пояснил он.

Принцесса Диана была матерью принцев Гарри и Уильяма. Она погибла в автокатастрофе ночью 31 августа 1997 года в Париже, когда Mercedes, в котором она ехала с миллиардером Доди Аль-Файедом, врезался в стену туннеля. Гарри и Уильям заказали памятник в 2017 году, когда они еще не враждовали. Ожидается, что статую откроют перед лондонским домом Дианы в июле этого года, когда принцессе могло бы исполниться 60 лет.

Ранее сообщалось, что разлад между братьями произошел, когда принц Гарри и его жена Меган Маркл отказались от полномочий старших членов королевской семьи. Автор книг о британской королевской семье Кэти Николл утверждает, что после скандального интервью Опры Уинфри раскол между братьями лишь усилился.

После интервью выяснилось, что некоторые члены королевской семьи высказывали озабоченность по поводу цвета кожи ребенка Гарри и Меган, а из-за травли в британской прессе Меган подумывала о самоубийстве. Букингемский дворец пообещал рассмотреть выдвинутые обвинения.

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