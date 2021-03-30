Назван срок примирения принцев Гарри и Уильяма

Автор книг о британской королевской семье Анна Пастернак назвала срок примирения принцев Гарри и Уильяма. Об этом она рассказала Fox News.

«Самая большая надежда на примирение связана с памятью их матери, — говорит Пастернак. — Именно она все еще объединяет их сегодня. Я верю, что ради нее они оставят свои разногласия позади».

Эксперт не исключила, что братья могут наладить отношения перед установкой памятника принцессе Диане. Он был заказан в 2017 году, когда они еще не враждовали. Ожидается, что статую откроют перед лондонским домом Дианы в июле этого года, когда принцессе могло бы исполниться 60 лет. На церемонии должны присутствовать и Гарри, и Уильям.

Анна Пастернак — двоюродная внучка русского поэта Бориса Пастернака, автор книг о принцессе Диане и американке Уоллис Симпсон — супруге бывшего короля Великобритании Эдуарда VIII, который ради нее отрекся от британского престола.

Ранее сообщалось, что разлад между братьями произошел, когда принц Гарри и его жена Меган Маркл отказались от полномочий старших членов королевской семьи. Автор книг о британской королевской семье Кэти Николл утверждает, что после скандального интервью Опры Уинфри раскол между братьями лишь усилился.

После интеврью выяснилось, что некоторые члены королевской семьи высказывали озабоченность по поводу цвета кожи ребенка Гарри и Меган, а из-за травли в британской прессе Меган подумывала о самоубийстве. Букингемский дворец пообещал рассмотреть выдвинутые обвинения.

Принцесса Диана была матерью принцев Гарри и Уильяма. Она погибла в автокатастрофе ночью 31 августа 1997 года в Париже, когда Mercedes, в котором она ехала с миллиардером Доди Аль-Файедом, врезался в стену туннеля.