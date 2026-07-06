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06:06, 6 июля 2026Спорт

Сборная Англии в меньшинстве одолела Мексику и вышла в 1/4 финала ЧМ

Сборная Англии в меньшинстве одолела Мексику и вышла в 1/4 финала чемпионата мира
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Daniel Becerril / Reuters

Сборная Англии одолела команду Мексики в матче 1/8 финала чемпионата мира по футболу. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Матч прошел на стадионе Ацтека в Мехико и завершился со счетом 3:2. Счет на 36-й минуте открыл английский полузащитник Джуд Беллингем. Спустя две минуты он забил второй гол в ворота мексиканцев. На 42-й минуте Хулиан Киньонес сократил отставание в счете. На 54-й минуте судья удалил Джаррела Куансу, оставив английскую сборную в меньшинстве. Спустя шесть минут Харри Кейн сделал счет 3:1, реализовав пенальти. Для него этот гол стал шестым на этом турнире. На 69-й минуте Рауль Хименес также с пенальти забил второй гол мексиканцев, однако на большее латиноамериканскую команду не хватило.

Сборная Англии вышла в четвертьфинал мундиаля, где встретится с командой Норвегии, прежде одолевшую Бразилию со счетом 2:1.

ЧМ-2026 проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Сборная России отстранена от участия в международных соревнованиях с 2022 года и не участвует в турнире.

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