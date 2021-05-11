Принц Чарльз избавится от лишних членов королевской семьи

Британский телеведущий Джайлз Брандрет (Gyles Brandreth) рассказал, что принц Чарльз планирует избавиться от лишних членов королевской семьи. Об этом сообщает издание Daily Express.

По словам Брандрета, муж Елизаветы II принц Филипп сказал ему, что раньше королевская семья была довольно небольшой. «В 1947 году, когда он стал герцогом Эдинбургским, она состояла только из короля, королевы и двух молодых принцесс», — отметил Брандрет. Теперь же более 20 родственников Елизаветы II имеют право называть себя «Королевское Высочество».

Брандрет утверждает, что принц Чарльз планирует вновь сократить число старших членов королевской семьи. По его мнению, в новый список войдут только шесть человек: сам Чарльз, его жена Камилла, старший сын Уильям с женой, а также принцесса Анна и принц Эдвард.

Джайлз Брандрет — британский телеведущий и писатель. В прошлом дружил с принцем Филиппом, был членом парламента и чемпионом Европы по игре «Монополия».

Ранее сообщалось, что еще до смерти принца Филиппа Чарльз предлагал включить в число старших членов королевской семьи лишь Елизавету II, ее супруга, себя, свою жену Камиллу и сыновей Уильяма и Гарри с их женами.

Принц Чарльз — старший сын королевы, который унаследует британский престол после нее. Кроме него, у Елизаветы II еще трое детей: принцесса Анна, принц Эдвард и принц Эндрю, в 2019 году сложивший полномочия из-за обвинений в изнасиловании несовершеннолетних девушек. Второе место в очереди на британский престол занимает сын Чарльза принц Уильям. Его младший брат принц Гарри в 2020 году сложил обязанности старшего члена королевской семьи и переехал в США.