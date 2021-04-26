Принц Чарльз задумал избавиться от принца Гарри и Меган Маркл

Принц Чарльз может исключить принца Гарри и Меган Маркл из королевской семьи ради экономии. Об этом сообщает Daily Mail.

Королевский биограф Анджела Левин (Angela Levin) сообщила, что принц Уэльский задумал избавиться от некоторых членов семьи, чтобы сократить расходы двора.

Принц Чарльз и принц Уильям проведут переговоры, на которых в том числе будет обсуждаться количество старших членов королевской семьи. По предварительным данным, их число могут сократить до принца Чарльза, герцогини Корнуолльской Камиллы, принца Уильяма, герцогини Кембриджской, принцев Джорджа и Луиса и принцессы Шарлотты.

Остальным особам королевских кровей, возможно, порекомендуют найти работу или даже лишат титулов и поддержки двора. Левин заявила, что принц Чарльз давно хочет урезать королевские расходы, чтобы сберечь больше денег налогоплательщиков.

«Вполне возможно, что наступает время, когда Гарри и Меган исключат из семьи», — поделилась своим мнением Левин.

Отношения принца Гарри и Меган Маркл с Букингемским дворцом окончательно испортились после скандального интервью Опре Уинфри, в котором Маркл намекнула на расистские настроения некоторых членов королевской семьи.

Ранее сообщалось, что принц Гарри отказался оставаться на 95-летие Елизаветы II, которое она отмечала 21 апреля, и улетел к беременной жене Меган Маркл в США. Герцог Сассекский прилетал в Великобританию на похороны деда, принца Филиппа.